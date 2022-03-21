Издателя Михаила Кумко из Мелитополя российские оккупанты задержали утром в понедельник, 21 марта, а затем отпустили. С ним провели "профилактическую беседу". Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Издателя Михаила Кумко и членов его семьи (супругу Веру и дочь Татьяну) выпускающего редактора Евгению Борян, журналистов Юлию Ольховскую и Любовь Чайку сегодня задерживали вооруженные люди в Мелитополе. Сейчас все на свободе", - пишет Томиленко.

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