Вице-премьер Ирина Верещук в комментарии "Стране" рассказала, как сегодня, 21 марта, сработали гуманитарные коридоры из горячих точек.

По ее словам, из запланированных на сегодня коридоров сработали все в Киевской и Луганской областях, кроме одного - из Козаровичей. Там эвакуация сорвалась. А вот гумкоридор в Мариуполь, как выразилась Верещук, сработал "лишь наполовину".

"Если взять результат, то Мариуполь - 50/50. Потому что наши эвакуационные автобусы доехали, но люди выедут оттуда только завтра утром", - сообщила вице-премьер.

Всего в Мариуполь сегодня заехали 26 автобусов для эвакуации мирных граждан. В данный момент ещё неизвестно точное количество эвакуированных - по словам Верещук, цифры ещё подсчитывают. Что касается заявления губернатора Запорожской области о том, что сегодня россияне обстреляли беженцев из Мариуполя, Ирина Верещук это не подтвердила.

"У меня нет информации про обстрел транспорта с беженцами, так как наши автобусы только час назад доехали до Бердянска", - сообщила "Стране" Верещук.

Напомним, что вчера вечером Министерство обороны России предложило украинским войскам в окружённом Мариуполе сложить оружие в обмен на начало режима тишины и возможность для мирных жителей и военных выйти из города. Ирина Верещук сказала, что письмо Минобороны с таким предложением это "8 страниц с возвращением в историю и прочим бредом" и заявила, что никакой сдачи не будет, ведь это просто взятие в заложники людей.