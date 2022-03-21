Власти Киевской области показали карту боевых действий, которые проходят на территории области.

Карта опубликована в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.

На ней видно, какую территорию захватили оккупанты, где идут активные бои, где передвигаются вражеские войска, где есть окопы или отступление врага. Также карта показывает районы, где сохраняется опасность ракетного удара или обстрела, а также где защитники ведут борьбу с ДРГ.

Карта отображает и гуманитарную ситуацию в области: где есть проблемы с коммуникациями, разрушена инфраструктура, в каких районах проводится эвакуация или есть гуманитарная помощь.

Карта показывает много информации и жители каждого района могут почерпнуть из нее все о ситуации у них на малой родине. Основное, что есть на карте - линия фронта и боевых действий. Так, видно, что Дымерская и Иванковская громады и все, что севернее, оккупировано врагом, вплоть до границы с Беларусью.

Также враг занял Бородянскую, Немишаевскую, Бучанскую и Гостомельскую громады. Ирпиньская показана как такая, где идут активные боевые действия.

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