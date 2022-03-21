США не хотят разрывать дипломатические отношения с Россией и хотели бы сохранить взаимное дипломатическое присутствие. Это важно для коммуникации двух стран. Об этом заявил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы уверены, что важно сохранять открытыми каналы коммуникации с Россией", - указал Прайс, отметив, что это приобретает особенное значение "в условиях напряженности и во время конфликтов".

"Мы стремимся к тому, чтобы сохранять открытыми линии коммуникации, мы стремимся поддерживать дипломатическое присутствие в Москве. Мы также стремимся к тому, чтобы сохранить российское дипломатическое присутствие в США", - говорит представитель Госдепа.

Министерство иностранных дел России вручил ноту протеста послу Соединенных Штатов в РФ Джону Салливану из-за того, что Байден назвал Путина военным преступником.

Также мы рассказывали о том, что Украина закрыла все свои дипломатические миссии на территории страны-агрессора: посольство и консульства. Так, это было сделано через почти 3 недели войны в воскресенье 13 марта.