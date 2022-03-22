Украинский железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на 22 марта. Это дополнительно назначенные составы. Об этом говорится в сообщении перевозчика на Facebook.

22 марта эвакуационные маршруты будут такими:

Харьков:

7:50 - №905/906 Харьков – Хелм;

11:30 - №229/230 Харьков – Ужгород;

15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр:

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.

Краматорск:

13:00 - №275/274 Краматорск – Львов;

16:00 - №277/276 Краматорск – Львов.

Кривой Рог:

11:30 - №210/209 Кривой Рог – Львов.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13 и из Киева (ст. Дарница) во Львов в 8:00.

"В связи с введением усиленного комендантского часа в Киеве с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта посадка в отправляемые из Киева поезда возможна только для тех пассажиров, которые прибыли до вокзала заранее, до начала комендантского часа", - предупреждает "Укрзализныця".

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" запустит поезда для трансфера с левого берега Киева на правый и обратно.

Также "Страна" рассказывала, что "Укрзализныця" со следующей недели возвращает платный проезд в поездах, однако не на всех направлениях. Платными будут поезда в направлениях с запада в центр, на восток и на юг, а также за границу.