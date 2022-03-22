Мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал гражданское население эвакуироваться, потому что рядом с городом уже идут бои.

Об этом Борисенко сообщил в видеообращении.

"У нас ежедневно происходит отправка людей в западную часть Украины... Как показывает практика тех городов, где идут бои, чем меньше гражданского населения, тем легче работать ВСУ", - заявил Борисенко.

По его словам, бои сейчас идут уже вокруг города.

"Бои длятся уже вокруг (Борисполя - Ред.)", - сказал мэр.

Судя по карте Института изучения войны (США), угроза наступления на Борисполь есть как с севера, так и с востока, где под Березанью (50 км от Борисполя) противник приблизился к трассе на Полтаву и Харьков.

В своем утреннем стриме мэр Борисполя Борисенко снова призвал население к эвакуации. Он уточнил, что такие установки сейчас даются по всей Киевской области.

По словам Борисенко, город укрепляют, но ситуация может поменяться, и не нужно дожидаться, пока начнется канонада и обстрелы.

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