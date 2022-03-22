Правительство Великобритании готовится временно взять в управление британское подразделение розничных поставок ПАО "Газпром".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Газпром Маркетинг энд Трейдинг Ритейл Лтд" станет главным кандидатом на попадание в специальный административный режим Великобритании", - пишет агентство.

Сообщается, что работу компании, в случае ее перехода в режим особого управления, будет обеспечивать Teneo Inc. Но назначение администратора требует нормативного и юридического одобрения.

Отметим, что Газпром обеспечивает до 20% потребностей Британии в газе.

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