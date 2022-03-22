Российские врачи заявили о нехватке медикаментов. По данным медиков, наблюдается недостаток более 80-ти наименований препаратов.

Так, сообщество "Врачи. рф" провело опрос среди 3317 докторов, которые пожаловались на недостаток в том числе таких препаратов:

инсулина и лекарств для терапии сахарного диабета,

препаратов для щитовидной железы,

противовоспалительных (особенно - детского нурофена),

гастроэнтерологических,

противоэпилептических,

противосудорожных,

антидепрессантов,

оральных контрацептивов,

препаратов для менопаузальной гормональной терапии.

Ранее в России заявляли, что ограничения поставок импортных медикаментов не ожидается.

В Украине уже 27-й день продолжается война. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала, как шли боевые действия 21 марта: на Донбассе противник вел штурмовые операции по всей линии соприкосновения, громким событием стал обстрел торгового центра на Виноградаре в Киеве - это окраина со стороны Бучи и Гостомеля. Также вчера возобновились переговоры Украины и России.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о проблеме с переговорами между Россией и Украиной, а также новой военной тактике Путина.