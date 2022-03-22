В "Укрзализнице" заявляют, что вне зависимости от конечного пункта, указанного в билете, маршрут поезда может оперативно меняться для обеспечения безопасности пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своем официальном канале Telegram.

"В связи с необходимостью оперативно реагировать на текущую ситуацию в регионе, конечные станции прибытия и отправки поездов 142/141, 46/45 и другие эвакуационные рейсы меняются фактически ежедневно, а иногда и чаще", - сообщают в УЗ.

К примеру, маршрут поезда 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка был ограничен до станции Харьков. Направления 45/46, 141/142, 137/138 временно сокращены до станции Лозовая.

Также в УЗ заявили, что эвакуационные рейсы будут следовать точно по графику.

Напомним, сегодня "Укрзализныця" опубликовала расписание и маршруты эвакуационных поездов на 22 марта.

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