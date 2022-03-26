Сегодня в Балаклее Харьковской области россияне задержали заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам с задержанными уже два дня нет связи.

"Есть информация, что задержан и городской голова Иван Столбовой, с ним и его семьей уже вторые сутки нет связи", - добавил Синегубов.

Ранее "Страна" сообщала, что мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о плене. После похищения Федорова сутки держали в наручниках, требовали написать заявление об увольнении и подписать документы на назначение неких заместителей.

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