Сегодня, 27 марта, во многих европейских столицах показывают концерт-марафон против войны и в поддержку Украины.

Сам марафон Save Ukraine - StopWar проходит в Париже. В остальных городах континента его транслируют на площадях, где собираются украинцы и те, кто их поддерживает.

Среди международных звезд, которые будут обращаться к мировому сообществу Sting, Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, Submotion Orchestra, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Craig David, Idina Menzel, Gus Gus, Nino Katamadze и другие.

Украину же будут представлять более 20 артистов, среди которых: Monatik, Тина Кароль, The HARDKISS, Океан Эльзы, Jamala, Go_A, ДахаБраха, Один в каноэ, alyona alyona, Антитела, Pianoбой, Melovin, Artem Pivovarov, Alina Pash, Kadnay, Latex Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK и другие.

Публикуем фото и видео марафона из Варшавы, где сегодня живет огромное количество украинских беженцев.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

Мы разбирались, что произошло за предыдущие дни войны: публиковали срез того, что происходит на фронтах и и в какой гуманитарной ситуации оказались населенные пункты, расположенные в зоне боевых действий либо попавшие в окружение.

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О том, есть ли угрозы химатак в Украине, читайте в материале "Угроза химии. Применят ли в Украине химоружие и почему все об этом говорят" и смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".