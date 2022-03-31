В Крыму заявили о планах национализировать квартиру супруги украинского президента Владимира Зеленского - Елены.

Об этом агентству "РИА новости" сообщили в крымском "правительстве".

Зеленские ещё до событий в Крыму купили пентхаус в ЖК "Император" вблизи Ливадийского дворца в Ялте.

После начала российского вторжения в Крыму заявили, что будут отбирать имущество украинских чиновников.

Отметим, что в Украине также начали экспроприацию российской собственности.

Напомним, за первой леди Еленой Зеленской числится квартира в аннексированном Крыму (129,8 кв. м) и парковочное место. Приобрела семья крымскую недвижимость в 2013 году.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.