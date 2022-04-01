Губернатор Николаевской области Виталий Ким записал новое обращение к жителям города и области. Судя по словам чиновника, в области вновь активизируются боевые действия, которые немного утихли после контратак украинских военных.

"Хотел заниматься посевной, экономикой, трудоустройством и так далее, но планы поменялись. Возвращаюсь в информационное сопровождение. Сейчас дадим чуть по ж@пе этим муд@кам", - заявил Ким на видео.

Напомним, что число погибших в результате ракетного удара по Николаевской областной государственной администрации увеличилось до 27 человек. Но завалы еще продолжают разбирать, поэтому число может быть не окончательным. Также в результате ракетного удара по зданию ОГА более 30-ти человек ранены.

Также мы рассказывали, что, по словам губернатора, люди начали активно возвращаться в Николаев, образовались даже пробки на въезд. При этом участились обстрелы города. Также он рассказал, что сейчас в регионе планируют отправлять гуманитарку только в освобожденные села, помогать бизнесу и сместить линию оборону.