Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о восстановлении военной прокуратуры в Украине.

"Хочу поблагодарить народных депутатов Украины за доверие в этом вопросе - мы возродили военную прокуратуру", - проинформировала генпрокурор.

По ее мнению, "военные прокуроры должны иметь полное и безоговорочное право находиться на линии огня".

Венедиктова добавила, что "военные прокуроры будут поддерживать правопорядок в воинских частях и обеспечат соблюдение законных прав военнослужащих".

Известно, что военная прокуратура в Украине была упразднена в 2019 году. Тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка считал, что в ней нет необходимости. Реформа военной прокуратуры предполагала вывод ее из структуры Минобороны и передачу в Генпрокуратуру в виде Главной специализированной прокуратуры.

Ранее мы писали, что Венедиктова рассказала о шпионах в госорганах и пообещала наказать нардепов, которые находятся за границей.

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