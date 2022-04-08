Италия готова выступить гарантом безопасности Украины. В стране считают, что нужно привлечь международных посредников к переговорам.

Об этом министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил в интервью Il Messaggero.

"Италия готова взять на себя роль гаранта, мы поддерживаем переговорный процесс, веря в роль Турции в нем. Недостаточно того, чтобы за столом были только две стороны, необходимо добавить других международных игроков", - сказал он.

Луиджи Ди Майо также заявил, что Италия работает над организацией мирной конференции, при помощи которой можно достичь урегулирования конфликта.

Напомним, что гарантии безопасности для Украины, по словам члена украинской переговорной делегации Михаила Подоляка, должны быть более строгим аналогом 5-й статьи НАТО, согласно которой если на страну-члена НАТО нападают, весь остальной Альянс должен ее защитить.

В качестве гарантов рассматриваются сильные с военной точки зрения страны, у которых есть ядерное оружие - Великобритания, США, Франция. Но, по словам Подоляка, к договору может присоединиться больше стран.

Многие страны уже готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Так, во Франции заявили, что они готовы стать гарантом безопасности Украины.

А вот Германия засекретила информацию о переговорах с Украиной по гарантиям безопасности.