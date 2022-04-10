В США правозащитники помешали принятию проекта, который позволил бы властям изымать имущество попавших под санкции российских бизнесменов.

Об этом сообщает издание Washington Post.

По данным издания, такую инициативу вынесла на рассмотрение двухпартийная группа конгрессменов, включая Тома Малиновски (демократ от Нью-Джерси) и Джо Уилсона (республиканец от Южной Каролины). Законопроект наделял администрацию Байдена полномочиями конфисковывать имущество попавших под санкции россиян стоимостью выше 5 млн долларов, а вырученные средства передавать Украине.

Принятию закона помешал неправительственный Американский союз защиты гражданских свобод. Его представители заявили конгрессу, что подобный акт прямо нарушал бы законодательство США, поскольку не позволил бы бизнесменам оспорить изъятие имущества в американском суде. Такой исход мог привести к тому, что Москва одержала бы "пропагандистскую победу" над Вашингтоном, настояли в Союзе.

Ранее мы писали, что Италия заморозила активы российских бизнесменов на сумму более 800 миллионов евро. Также подобный шаг предприняло правительство Нидерландов: в стране заморожены российские активы почти на 400 миллионов евро. Общая сумма замороженных активов - 1,2 млрд евро.

Также "Страна" сообщала, что в Польше хотят изменить Конституцию для конфискации имущества российских олигархов.