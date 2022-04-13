Британский производитель лекарств, бытовой химии и других товаров Reckitt Benckiser Group Plc начал процесс отчуждения российского бизнеса. Бизнес может быть передан третьей стороне либо сотрудникам компании.

Об этом говорится в сообщении компании от 13 апреля на ее сайте.

Ранее Reckitt Benckiser на фоне событий в Украине приняла решение приостановить инвестиции в РФ, включая рекламу и спонсорские контракты.

Компания пообещала обеспечить плавный переход бизнеса к новым владельцам и выплачивать зарплату и бонусы сотрудникам в РФ до конца 2022 года. Штат компании в России насчитывает 1,3 тысячи человек, как следует из пресс-релиза.

На фоне этого заявления акции Reckitt Benckiser подорожали на 1,6% на торгах в Лондоне. Хотя с начала года капитализация компании сократилась на 6,3% - до 41,8 млрд фунтов стерлингов.

Reckitt Benckiser производит и продает сотни наименований бытовой химии и медицинских препаратов, включая чистящие средства Cilit Bang и Vanish, средство для стирки Calgon, презервативы Durex, средство для ухода за кожей Clearasil, обезболивающее нурофен и леденцы от кашля Strepsils более чем в 200 странах мира.

Ранее "Страна" сообщала, что агентство Bloomberg прекратило публикацию новостей на русском языке.

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