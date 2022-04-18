В Германии на фоне войны в Украине может вдвое подорожать шаурма, другой стрит-фуд может поднять цены в том же темпе. Об пишет RND.

Уже сейчас обычная шаурма выросла в цене с 4 до 5 евро, а будет стоить не меньше 7,5 евро, говорят операторы этого рынка.

Отметим, в Киеве стандартная шаурма стоит порядка 60 гривен (менее двух евро).

Еще одно излюбленное блюдо в берлинских закусочных - пельмени с соусом, салатом и мясом - обычно стоили около 3,5 евро. Сейчас цена варьируется от 5 до 6 евро.

Причина - рост цен на электричество и газ. Владельцы закусочных заявляют, что через два-три месяца первые заведения начнут закрываться.

Напомним, что представители немецкой промышленности считают, что введение общеевропейского эмбарго на российский уголь "более чем обоснованно", но отмечают, что с газом ситуация иная.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.