Россия продлила до 25 апреля ограничения на полеты в аэропорты, которые расположены на юге и в центральной части РФ.

Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

"До 03:45 часов по московскому времени 25 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов", - говорится в сообщении.

Речь об аэропортах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Элиста, а также Симферополь - в аннексированном Крыму.

Авиакомпаниям РФ рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя такие аэропорты как Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

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