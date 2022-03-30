Россия продлила до 7 апреля запрет на полеты в регионах страны, которые расположены близко к Украине. Запрет касается центральных районов и юга РФ, сообщает Росавиация.

До 03:45 7 апреля продлено ограничение полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты. Также запрет касается аэропорта аннексированного Симферополя.

Ограничения на полеты внутри России были введены 24 февраля и продлевались уже шесть раз.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

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