В Раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О правовом режиме военного положения" от 17.04.2022 г. №7296. Его авторы предлагают передать военным администрациям полномочия решать, каким оборонным предприятиям нельзя распространять информацию о своей работе.

Об этом пишет нардеп Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

"Предлагается дополнить полномочия военных администраций полномочием определять перечень предприятий, производящих продукцию, выполняющих работы и предоставляющих услуги оборонного назначения, которым в условиях военного состояния запрещается обнародовать и распространять информацию о режиме своей работы, численности и штате работников, их условиях труда, продолжительности рабочего времени и отдыха, а также объеме и номенклатуре своей продукции, работ, услуг. Целью такого дополнения является обеспечение безопасности соответствующих предприятий и их работников", - сообщила она.

Напомним ранее, Кабмин принял постановление №440, которым отрегулировал работу госслужащих в военное время. Согласно нему все чиновники должны вернуться в Украину до 25 апреля. Иначе потеряют работу.

Также мы писали, что Рада приняла закон об уголовной ответственности до 12 лет за пособничество агрессору.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.