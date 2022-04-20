Мэр Мариуполя Вадим Бойченко объяснил, каким образом он оказался за пределами осажденного города. Подробности он изложил в комментарии "Стране".

"Когда началась война, то от украинских силовых служб я получил информацию, что в город зашла диверсионная группа с конкретной задачей по зачистке городской власти. Исходя из этих обстоятельств, было принято решение главой военной администрации, что на ночь мне небезопасно находиться в городе. В определённый день я выезжал из Мариуполя - это было перед тем, как город взяли в кольцо. Соответственно, в какой-то этап я не смог заехать обратно. Позже, когда начались регулярные обстрелы социальных объектов, оккупанты назвали меня "одиозным преступником", который действовал вместе с военизированными националистическими войсками. Поэтому россияне в лице Мизинцева (генерал-полковник РФ - Ред.) объявили мне военный трибунал. Эта угроза звучала в роли ультиматума, но официальных документов мы не получали", - рассказал мэр Мариуполя.

Напомним, в ЕС прогнозируют скорый захват Мариуполя. Число жертв там превзойдет трагедию Бучи.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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