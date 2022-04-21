Сегодня, 21 апреля, в 16:45 президент США Джо Байден выступит с обращением по Украине и России.

Западные СМИ предполагают, что президент объявит о новом пакете военной помощи на 800 миллионов долларов.

Данная помощь будет включать больше артиллерии и десятки тысяч снарядов.

Также Байден расскажет, о чем говорил с лидерами стран НАТО во время недавней видео-встречи с ними. На этой встрече, к слову, речь шла и о гарантиях безопасности Украине после войны.

Напомним, ранее Байден заявил журналистам в Портсмуте (штат Нью-Гэмпшир), что он не уверен, поедет ли в Украину.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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