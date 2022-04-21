Компания "Яндекс" приостановила многие из запланированных инвестиций внутри РФ и за рубежом и отозвала прогноз финансовых показателей на 2022 год из-за экономической ситуации в России на фоне санкций.

Об этом сообщается в официальном заявлении компании, которое приводит ТАСС.

В сообщении уточняется, что из-за приостановки торгов на бирже Nasdaq держатели конвертируемых облигаций на сумму $1,25 млрд со сроком погашения в 2025 году в настоящее время имеют право потребовать от компании выкупить облигации по номинальной стоимости.

До отзыва прогноза компания ожидала роста выручки сегмента "Поиск и портал", куда входят доходы от рекламы, на 15–18%. Теперь "Яндекс" допускает, что в ближайшее время на российский рекламный рынок окажет влияние уход с рынка РФ международных рекламодателей, а также сокращение расходов российских компаний на рекламу.

Напомним, гендиректор "Яндекса" Елена Бунина уволилась и уехала в Израиль. Она заявила, что не может "работать в стране, которая воюет со своими соседями".

Также мы писали о том, что в начале марта "Яндекс" предупредил акционеров о риске дефолта.

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