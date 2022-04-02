Генеральный директор компании "Яндекс" Елена Бунина уходит со своей должности и переехала жить в Израиль.

"Я не буду возвращаться: не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями", - обосновала она своё решение.

Бунина рассказала, что на момент начала войны она была в отпуске на Кипре, оттуда 1 марта уехала в Израиль, а в Россию больше не собирается.

При этом с должности гендиректора "Яндекса" она уходит не сразу, а будет постепенно передавать свои полномочия и задачи.

Елена Бунина занимала этот пост с декабря 2017 года. В марте 2022-го ее сменил Тигран Худавердян. Однако спустя сутки после назначения он покинул пост после того, как попал под санкции Евросоюза. Страны Запада начали вводить санкции в ответ на российскую военную операцию на Украине. Госпожа Бунина должна была исполнять обязанности главы ООО "Яндекс" до 15 апреля.

Напомним, что в начале марта "Яндекс" предупредил акционеров о риске дефолта.

При этом с "Яндекс.Музыки" исчезли песни украинских исполнителей, выступивших против войны.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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