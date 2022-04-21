Добровольцев терробороны просят отдать оружие на хранение на освобожденных территориях.

Об этом в своем обращении к добровольцам Сил ТрО заявил командующий Силами Территориальной обороны ВСУ генерал Юрий Галушкин.

"Часть наших регионов освобождена от оккупантов и там не ведутся боевые действия. На этих территориях нужно выполнять задачи, связанные с восстановлением наших городов и сел, восстанавливать экономику, возвращаться к работе. Именно поэтому в этих регионах время сосредоточить оружие в определенных местах хранения", - написал генерал.

Напомним, в начале марта Зеленский разрешил всем гражданам Украины использовать оружие для уничтожения противника.

Также мы писали, что в начале апреля Кабмин разрешил терробороне применять артиллерийское вооружение и пользоваться ракетными системами.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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