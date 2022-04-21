Завтра, в Страстную пятницу, в Украине наконец-то начнет теплеть. 22 апреля максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+16 градусов.

Такой прогноз дает в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, более прохладным будет регион Волыни, Ровенщины, Житомирщины и части Киевщины - там воздух прогреется до +8...+13 градусов.

В большинстве областей будет преобладает насыщенный влагой воздух, облачность будет чередоваться с прояснениями, ожидаются дожди, но не затяжные, а периодические.

В южной части Украины установится сухая погода.

К завтрашнему вечер осадки прекратятся по всей стране.

Ветер 22 апреля будет с юго-востока, умеренный. В северных областях, в центральной части и местами на юге – порывы до 15-18 метров в секунду.

В Киеве 22 апреля начнет теплеть, в течение дня предполагается +10...+12 градусов. В столице завтра возможен дождь. Может налететь и порывистый юго-восточный ветер.

С субботы потепление войдет в силу, на Пасху в Украине ожидается +14...+20 градусов, а в понедельник, 25 апреля, даже больше. Следующая неделя будет теплой.

Прогноз Натальи Диденко можно сравнить с официальными данными Укрогидрометцентра.

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на весь апрель.