Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов не исключает варианта массовой распродажи игроков клуба, если война затянется.

Об этом он заявил в интервью "Люкс ФМ".

"Все надеются на лучшее, но все также готовятся к худшему. Есть план А - продолжить. Во Львове, где будет безопасно. Но есть и вариант, если это будет тянуться дальше, то целесообразно продать игроков, которые дорого стоят. И на это деньги может быть продолжена жизнедеятельность команды", - сказал Пятов.

Ранее мы писали о том, что защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля сообщил, что клуб приостановил действия контрактов игроков в связи с войной в Украине.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.