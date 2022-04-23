Организация объединенных наций заявила, что из-за войны в Украине очень важно обеспечить готовность больниц к резкому росту числа человеческих жертв. Поэтому специализированное учреждение ООН - Всемирная организация здравоохранения - поможет подготовить медиков к такому развитию событий. Обучать их собираются на территории Молдовы.

Об этом сказано в заявлении ООН в Twitter.

"Украина: очень важно обеспечить готовность больниц к резкому росту числа человеческих жертв в условиях продолжающейся войны. Огромное значение имеет обучение медперсонала. ВОЗ организовала в Молдове трехдневный учебный курс по действиям в ситуациях с массовыми человеческими жертвами", - говорится в сообщении.

Скриншот: Twitter/ООН

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.