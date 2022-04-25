Бывший командующий Национальной гвардии Николай Балан назначен на должность заместителя главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Замминистра обороны Анны Маляр на своей странице в Facebook опубликовала фотографию вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, заместителем главнокомандующего Евгением Мойсюком, начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой и Баланом.

При этом, Маляр указала Балана как заместителя главнокомандующего ВСУ.

Напомним, Балан ушёл в отставку с должности командующего Нацгвардией после расстрела нацгвардейцев в Днепре в конце января этого года. Тогда свое решение об отставке Балан назвал морально правильным.

Напомним, в ночь на 27 января в Днепре произошла трагедия - двадцатилетний солдат-призывник Артемий Рябчук, который охранял завод "Южмаш", открыл стрельбу. В результате погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек получили ранения. Подробнее об этом истории можно почитать в отдельном материале.

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