Нацгвардеец Артемий Рябчук, который расстрелял сослуживцев в военной части 3021 в Днепре, написал заявление, в котором заявил, что не планировал совершить суицид.

Об этом сообщает журналист "Страны".

В ходе пресс-конференции сегодня, 12 февраля, письмо Рябчука зачитал его адвокат, Денис Гордеев.

Это заявление написано ещё 3 февраля собственноручно обвиняемым, отметил адвокат.

Приводим полный текст заявления Рябчука. В нем он опровергает попытку самоубийства, о которой сообщалось недавно в СМИ.

"Я, Рябчук Артемий Юриевич, 25.06.2001 г.р., заявляю, что я не собирался и не собираюсь лишать себя жизни или причинить себе какой-либо вред. Я нахожусь в здравом уме и доброй памяти. Осознаю характер своих действий и адекватно оцениваю окружающую меня действительность, на данный момент находясь в следственном изоляторе города Днепр. Любые возможные попытки причинить мне вред будут являться проявлением действий иных лиц помимо моей воли. Настоящее заявление написано мной собственноручно в присутствии плиз защитников, адвокатов Ульяновой Тамилы Владимировны и Гордеева Дениса Александровича".

Во время пресс-конференции защита Рябчука продолжала утверждать, что на расстрел сослуживцев Рябчука толкнула дедовщина, которую покрывало военное руководство.

Тамила Ульянова заявила, что до преступления Рябчука довели многочисленные нарушения и неуставные отношения, которые допускало командование военной части, где он служил. Она считает несправедливым то, что на скамье подсудимых сидит только Рябчук.

Денис Гордеев сообщил, что о фактах дедовщины им известно, однако подробности разглашать адвокаты пока не имеют права.

Кроме того, правозащитник Дмитрий Павличенко заявил, что из Артемия выбивали показания.

По словам защитников Рябчука, они подали уже больше 10 заявлений об уголовном правонарушении - в том числе на сотрудников Нацполиции, которые задерживали Рябчука. А также они будут обращаться в СБУ и ГБР с заявлениями против следователя, который ведёт дело Рябчука и на днях комментировал его СМИ, предоставив телеканалу "1+1" доступ к видео допроса нацгвардейца.

При этом адвокаты акцентировали, что следователь до сих пор не предоставил адвокатам Рябчука в полном объёме материалы дела.

Защитники Артемия отказались отвечать на вопросы журналистов о том, признаёт ли Рябчук свою вину и раскаивается ли в преступлении, ссылаясь на то, что это - тайна следствия.

"Виновность или невиновность Рябчука, как и руководства военной части 3021, потерпевших, которые сегодня имели статус потерпевших, мы не можем сейчас обсуждать. Вина Артема ещё не доказана. Это будет решаться в судебном процессе. Сегодня наш подзащитный находится в статусе подозреваемого. Мы сегодня не считаем полностью решённым вопрос об определении его вины. Исходя даже из тех ограниченных материалов дела, которые нам предоставили, мы уже видим множество процессуальных и других нарушений. На каждой странице, почти через слово, нарушения", - сообщил Денис Гордеев.

Адвокаты подали заявление о том, чтобы признать Артемия Рябчука потерпевшим. Однако они акцентировали, что это будет рассматриваться в рамках отдельного уголовного производства.

"В рамках дела об убийстве сослуживцев Рябчук - подозреваемый. Мы никогда не заявляли, что он жертва", - уточнила Тамила Ульянова.

Также на пресс-конференции правозащитники анонсировали создание фонда в поддержку Артемия Рябчука, который будет заниматься помощью семьям погибших от рук нацгвардейца.

Напомним, трагедия в Днепре произошла в ночь на 27 января. 20-летний Артемий Рябчук открыл стрельбу на заводе "Южмаш" в Днепре, в результате погибли пять человек и еще пятеро получили ранения. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания в СИЗО без права внесения залога.

Как рассказала бывшая военнослужащая Нацгвардии в части, где служил Рябчук происходили пытки и травля. Позже Комиссия МВД выявила факты неуставных отношений в этой воинской части.

Куда движется дело нацгвардейца Рябчука, расстрелявшего пять человек за дедовщину подробно разбиралась "Страна".