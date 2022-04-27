В четверг, 28 апреля, в Украине ожидается умеренно теплая погода. Температура воздуха в течение дня в большинстве областей составит +12+18 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко и предупреждает о "нюансах".



"В южной части и на юго-востоке Украины воздух прогреется до +17+22 градусов. А в Черновицкой области, Закарпатской, вокруг Карпат и, разумеется, в горах будет холоднее: +9+12 градусов", - пишет синоптик.

По ее данным, дожди пройдут в западных областях (кроме Волыни и Ровенской области). Не обойдут осадки и Одесскую и Винницкую область, а также южные районы Житомирщины и Киевщины. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

"Ветер северо-восточного направления, в околокарпатских районах вероятны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 28 апреля существенные осадки - вряд ли, даже будет день с солнышком", - прогнозирует Диденко.

В Киеве температура воздуха ночью составит +5+8 градусов, а максимально в течение дня она поднимется до +12+15 градусов.

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