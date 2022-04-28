Украина будет наносить удары по военным складам и базам на территории РФ - Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина будет защищаться от российской военной агрессии любым способом, в том числе ударами по составам и базам РФ.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Подоляк также упомянул комментарий госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Киев должен сам решать, наносить ли ему удары по территории РФ.

"Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил Блинкен. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в частности ударами по составам и базам российских убийц. Мир это право признает", - написал Подоляк.

Напомним, ранее замглавы минобороны Британии заявил, что Украина имеет "вполне законное право "наносить удары по военным объектам в РФ.

В свою очередь, Джонсон согласился с этим заявлением.

Тем временем война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

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