Председатель ОБСЕ Збигнев Рау и генсек организации Хельга Шмид анонсировали закрытие Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине.

Об этом заявляет пресс-служба СММ.

"Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид сегодня объявили, что ОБСЕ предпримет немедленные шаги для закрытия Специальной мониторинговой миссии на Украине", - указывается в сообщении.

По словам Шмид, ОБСЕ примет незамедлительные меры для закрытия миссии "максимально ответственно и с минимальными затратами, при этом приоритетом остается безопасность членов миссии по всей Украине".

Ранее мы писали о том, что сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марина Фенина погибла при обстреле Харькова.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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