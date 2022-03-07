Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) заявляет, что окончательно покидает Украину после эвакуации из нашей страны своих сотрудников.

Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

"Процесс временной эвакуации всех членов международной миссии практически завершен. Последняя оставшаяся группа - главный наблюдатель и команда высшего руководства - теперь покинет Украину.

Миссия ОБСЕ была развернута 21 марта 2014 года после обращения к ОБСЕ правительства Украины и консенсусного решения всех 57 государств-участников ОБСЕ.

СММ - это невооруженная гражданская миссия, которая присутствовала на местах круглосуточно и без выходных во всех регионах Украины. Его основные задачи заключались в том, чтобы объективно наблюдать и сообщать о ситуации в Украине и содействовать диалогу между всеми сторонами кризиса.

Напомним, 3 марта сообщалось, что при обстреле Харькова погибла сотрудница миссии ОБСЕ.

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