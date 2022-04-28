Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко в комментарии "Стране" рассказал о грандиозных долгах населения за воду. Они уже достигли 70 миллионов гривен.

Ранее Михаил Лысенко у себя в Facebook предупредил, что водоснабжение в дома-должники будет осуществляться по часам.

"Такой огромной задолженности по водоканалу у нас не было за все семь лет моей работы. Ориентировочно с первого февраля люди решили не платить за воду. Я молчу уже о том, что люди не платят за вывоз мусора. При том, что сейчас оплата за вывоз мусора составляет всего 40% от суммы оплаты до войны", — рассказал Лысенко.

По его словам, сейчас приблизительно 70 домов не платят за воду.

"У нас регулярно проходят совещания с представителями торговых сетей и я понимаю, сколько в среднем стоит закупка в супермаркете. Для меня непонятно, почему люди могут потратить 3-4 тысячи гривен на продукты питания и не могут заплатить 300 гривен за услуги водоснабжения и водоотведения. Одно дело когда людям выставляют счета по 1500 гривен за отопление - это понятно, всем тяжело. Но когда выставляют 300 гривен в месяц и никто не хочет платить - это другая ситуация", - сказал заммэра Днепра.

Михаил Лысенко в очередной раз призвал жителей города оплачивать коммунальные услуги.

"Я не сатрап, понимаю, что люди обиделись. Но с чего вдруг город должен датировать деньги на водоканал и не платить деньги на лечение раненых, на оказание помощи ВСУ? У нас в городе ведутся активные боевые действия? Нет. У нас люди потеряли массово работу? Нет. У нас работают рестораны и предприятия? Да. Люди получают зарплату? Да. Так почему они не могут заплатить 300 гривен за воду?" - рассуждает Лысенко.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабинет министров Украины запретил начисление и взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги в условиях военного положения.

Также мы писали, что киевляне за время войны заплатили только 55% коммуналки.