Россия сама перенесет боевые действия на свою территорию, а инциденты со взрывами на складах с оружием и нефтебазах будут учащаться.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россияне могут считать, что война идет далеко от них. Но интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует Российская Федерация, она однозначно перенесет боевые действия на территорию Российской Федерации. Это ведь понятно. И неважно, кто там будет воевать. Может быть, они будут там провокации свои устраивать, возможно, они будут взрывать", - сказал Подоляк.

По его словам, число эксцессов на базах с горюче-смазочными материалами и складах с оружием будет только увеличиваться.

"Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать, как падает большая и мощная российская вертикаль власти", - заявил Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк дал понять, что за атаками на склады с оружием в РФ может стоять Украина.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.