В предстоящие субботу и воскресенье в дневные часы температура воздуха по всей Украине будет колебаться в пределах +12+19 градусов. Разве что ночью на западе, севере и местами в центре возможны заморозки. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, не обойдется в эти дни без осадков - они не исключены в западных и северных областях. А в ближайшую ночь дождем польет также Днепропетровскую и Запорожскую области.

В южных и восточных регионах страны существенные осадки в течение субботы-воскресения маловероятны.

Ветер будет с севера, северо-востока, небольшой или умеренный.

"В Киеве в субботу и воскресенье ожидаются периодические дожди – зонты! Ночью +3+6 градусов, в окрестностях при прояснениях возможны заморозки. В дневные часы воздух в столице прогреется до +13+16 градусов. Приходит самая цветущая пора в Украине", - говорится в сообщении.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.