Плановые операции, которые были приостановлены в первые дни войны, снова разрешены в безопасных регионах и проводятся по решению главных врачей учреждений здравоохранения.

Об этом сообщает в Министерство здравоохранения в Facebook.

На западе и центре Украины уже проводятся плановые госпитализации и операции. Под вопросом остаются Донецкая, Луганская, части Запорожской и Николаевской областей.

"В этих регионах по объективным причинам плановые оперативные вмешательства не проводятся, поскольку нельзя обеспечить безопасность пациентам из-за целенаправленных приступов РФ на больницы регионов", — указывает ведомство.

МОЗ советует пациентам выезжать на более безопасную территорию страны для того, чтобы получить плановую медпомощь.

Ранее в МОЗ объяснили, какую медицинскую помощь могут получить внутренне перемещенные лица в Украине.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.