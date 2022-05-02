Поезд "Покровск-Чоп" отменяется. Причина - небольшое число желающих эвакуироваться. Об этом сообщает Славянская ВГА.

Вместо него ежедневно в 20:00 будет отправляться поезд "Днепр-Чоп".

Подвоз в Днепр пассажиров, желающих попасть на этот поезд, будет осуществляться ежедневно на электричке "Покровск-Днепр", с отправлением в 14:30.

"Организованного подвоза из Славянска в Покровск из-за минимального количества желающих уехать не будет", - сообщает Славянская ВГА.

Напомним, в Украине запустили эвакуационный поезд с вагоном интенсивной терапии.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.