Вторник, 3 мая, принесет в Украину дожди и грозы. При этом солнце будет светить во многих областях. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.



"3 мая периодические дожди пройдут в западных, северных областях, коснутся Винницкой области.

Сразу предупреждаю, что эти дожди могут сопровождаться грозами - не пугайтесь звуков грома, уважаемые жители этих областей", - предостерегает синоптик.

По ее данным, в южной части Украины, на востоке и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода и выглянет солнце. Ветер ожидается с юго-запада, будет небольшим или умеренным.

Температура воздуха 3 мая ожидается комфортной - в течение дня +15+20 градусов.

"И наконец ночью постепенно становятся немного теплее, по крайней мере, без заморозков. А это уже - помощь нам, и тем, кто в окопах, и тем, кто на ночной охране нашей безопасности, и тем, кто вынужденно в подвале, и тем, кто с любовью готовит следующий урожай", - говорится в сообщении синоптика.

В Киеве вторник обещает быть теплым, максимальная температура воздуха будет +15+18 градусов. Но при этом в столице пройдут периодические дожди, возможна гроза.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.