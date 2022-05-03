Подозреваемый украинскими правоохранителями в убийствах в Буче Сергей Колоцей, которого в Офисе генпрокурора называют командиром подразделения Росгвардии, заявил, что не причастен ни к каким преступлениям, и назвал обвинения клеветой.

В своем Instagram-аккаунте он опубликовал два поста посвященные ситуации.

Он написал, что за пределы Республики Беларусь не выезжал более двух лет и что никогда не служил в армии.

"Со мной произошло то, чего казалось бы не могло быть в принципе… 02.05.2022 украинский блогер выложил видео, в котором утверждает, что я якобы имею отношение к каким-то событиям, происходившим в городе Буча, Украина. В свою очередь хочу сказать всем тем, кто сейчас пытается как-то использовать эту информацию против меня и моей семьи, что я ко всему этому не имею никакого отношения… За пределы республики Беларусь я не выезжал более двух лет! Из меня сделали военного преступника, хотя я к вооруженным силам не имею никакого отношения, так получилось, что я даже в армии не служил", - написал Колоцей.

В другом посте он объяснил, что крыша от авто, которую он отправлял в Россию через почту (что и послужило основанием обвинить его в причастности к преступлениям), он продавал по объявлению, которое было размещено ещё до событий в Буче и привел скриншот в качестве доказательства.

"...Да, действительно я отправлял ее с белорусской почты в РФ. Это крышка от моего авто, объявление о продаже которой было опубликовано еще до начала событий в г. Буча", - добавил Колоцей, заявив, что ему и его семье уже поступают угрозы.

Напомним, вчера Ирина Венедиктова заявила, что Бучанская окружная прокуратура установила личность российского военнослужащего, причастного, по версии украинских властей, к убийствам четырех мирных жителей в Буче 28 марта.

В убийствах прокуратура подозревает Сергея Колоцея. Этот же человек, по версии прокуратуры, 29 марта пытал жителя Бучи, избивая его прикладом.

Росгвардеец, которого подозревают в убийствах, попал на камеру видеонаблюдения в белорусском почтовом отделении, откуда вернувшиеся из Украины российские военные отправляли посылки в РФ. Венедиктова утверждает, что подозреваемый высылал в Ульяновск "крышку багажника автомобиля".

Вместе с тем, ранее белорусское издание "Зеркало" заявило, что украинская прокуратура, вероятно, ошиблась. Журналисты говорят, что на опубликованных фото действительно Сергей Колоцей. Однако он всю жизнь живёт в Мозыре, не служил. Работает он инженером на Мозырском НПЗ уже около пяти лет.

Также мы писали, что Офис генпрокурора сообщил о подозрении российскому генералу Чайко, руководившему операцией по захвату Киева.

Кроме того, сообщалось, что в генпрокуратуре Украины сообщили о подозрении секретарю Совбеза России за признание "ЛДНР".