Под Киевом в разрушенной российскими оккупантами Буче уничтожен архив украинского политика, лидера "Народного руха", диссидента времен СССР Вячеслава Чорновола, который трагически погиб в ДТП в 1999 году. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

"Оккупанты расстреляли архив Вячеслава Черновола", - сообщает НСЖУ со ссылкой на племянника Чорновола Богдана Плахотнюка.

Были уничтожены:

частично архив Вячеслава Чорновола;

все книги из бывшего Фонда Чорновола и более 60 полных комплектов десятитомника Чорновола;

архив политзаключенного советской системы Николая Плахотнюка, кроме нескольких тетрадей, вылетевших при взрыве.

Напомним, в сентябре 2021 года экс-заместитетель генпроркурора Николай Голомша заявил, что лидер "Народного руха" Вячеслав Черновол, который погиб в 1999 в ДТП, на самом деле был убит четырьмя ударами кастета в затылок.

В Офисе генпрокурора Украины считают, что озвученная Голомшой версия, гибели Вячеслава Черновола не соответствует действительности. В материалах, которые были предоставлены для экспертизы, нет данных об ударах кастетом.

Напомним, Вячеслав Чорновил трагически погиб 25 марта 1999 года под Киевом, когда его "Тойота" столкнулась с разворачивавшимся на шоссе КамАЗом с прицепом. Вместе с политиком погиб и его водитель Евгений Павлов, а также пострадал пресс-секретарь. Соратники Чорновила ряд политиков неоднократно заявляли о политическом убийстве.

В июне 2010 года прокуратура Киева эксгумировала тело Чорновила для повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы. На этом настаивали родственники политика. Также в повторной СМЭ нуждалось расследование. В августе 2011 года экспертиза установила, что причиной смерти Чорновила стали полученные в результате ДТП травмы.

21 января 2014 года Бориспольский межрайонный суд закрыл дело о гибели Чорновила. Но в апреле 2014 года расследование снова возобновили. Коллегия судей Апелляционного суда Киевской области направила дело о гибели лидера Народного Руха Украины Чорновила на дополнительное расследование в прокуратуру, удовлетворив таким образом ходатайство потерпевших по делу. В частности, суд отменил решение Бориспольского горрайонного суда о закрытии данного дела.

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