Американский президент Джо Байден на приеме 2 мая в честь окончания Рамадана пошутил, что христианам в пост тяжелее, чем мусульманам.

Видеозапись его выступления выложил Белый дом.

"Три основные религии во многом похожи, но хочу, чтобы вы знали, что у вас есть небольшое преимущество в Рамадан: я должен соблюдать пост 40 дней. 40 дней без сладостей и мороженного", - посетовал Байден на мероприятии в Белом доме, посвященном Ураза-байраму.

Собравшиеся встретили замечание смехом.

На мероприятии присутствовали мусульманские религиозные деятели и представители сообщества.

Ранее "Страна" рассказывала, как недавно Байден снова не смог выговорить чужую фамилию и пошутил насчет своей.

Также мы писали, как во время речи в Белом доме Байден запутался с определением нации и не сумел выговорить сложное слово "подножие".