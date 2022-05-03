Президент США Джо Байден заявил, что нынешний украинский кризис - это поворотный пункт мировой истории, который случается всего раз за шесть-восемь поколений.

Об этом глава Белого дома сказал 3 мая во время посещения завода компании Lockheed Martin в штате Алабама, производящей противотанковые ракеты "Джавелин".

"Мы переживаем решающий момент в истории, который происходит примерно раз в шесть-восемь поколений. Сейчас происходит борьба в мире между демократией и автократией – Си Цзиньпин в Китае. Я говорил с ним по телефону, и он откровенно говорит, что демократия не может существовать в XXI веке", - сказал Байден.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.