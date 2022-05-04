Президент США Джо Байден попросил Конгресс внести поправки в закон об иммиграции и гражданстве, чтобы упростить высокообразованным россиянам получение виз для работы в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает CNN.

Такое решение позволит россиянам со степенью магистра или доктора наук в области науки, технологий, инженерии или математики подавать заявление на получение визы без предварительного запроса спонсора-работодателя в США.

Администрация Белого дома пояснила, что принятие этой нормы "поможет США привлечь и удержать российские таланты и подорвет инновационный потенциал России, принося пользу национальной безопасности США".

Согласно документу, срок его действия истекает через четыре года после даты его вступления в силу.

Ранее "Страна" рассказывала об этой инициативе, которая спровоцирует "утечку мозгов" из России.

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