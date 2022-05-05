Президент США Джо Байден с уважением отнесся бы к возможному решению Папы Римского поехать в Россию на переговоры с Владимиром Путиным.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 4 мая.

"Я не осведомлена о каких-либо его [Байдена] недавних телефонных разговорах с Папой Римским", - сказала она.

На вопрос журналиста о том, какой была бы позиция Байдена, если бы понтифик поехал в Россию для переговоров с руководством страны о событиях в Украине, Псаки ответила: "Я не обсуждала с ним это. Я бы предположила, что он с уважением отнесся бы к решению Папы Римского совершить те поездки или провести контакты, которые тот посчитал бы нужным".

Ранее Папа Римский заявил, что просил о встрече с Путиным в Москве, чтобы попытаться остановить войну в Украине.

Также понтифик назвал одну из причин начала войны в Украине - "лай НАТО в дверь России".

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.