Алкогольные заводы, выпускавшие в России водку "Хортиця", "Мороша", "Первак" из портфеля холдинга Global Spirits известного украинского бизнесмена Евгения Черняка, сменили собственника.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Теперь предприятия должны также пересмотреть ассортимент, отказавшись от марок Global Spirits.

"Впрочем, участники рынка уверены, что сделка носит формальный характер", - пишет издание.

Водочные предприятия, по данным "Коммерсанта", отошли к Александру Беспалову. Найти сведения о Беспалове и связаться с ним журналистам не удалось.

В 2021 году отгрузки брендов Global Spirits в России выросли на 45%, до 7,1 млн декалитров в год.

По имеющимся у "Коммерсанта" данным, "Хортиця" в прошлом году была лидером российского водочного рынка с долей 5,3%, второе место занимала "Мороша" с 4,4%, третье — "Беленькая" с 4%.

Собеседники издания на алкогольном рынке считают, что смена владельцев компаний могла потребоваться для "видимого отчуждения" активов в РФ.

Ранее в Coca-Cola допустили полный уход с российского рынка, если война в Украине будет долгой.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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