Бабушка с красным флагом, которая встречала украинских военных с советским флагом, думая, что это российские войска, эвакуировалась. Сейчас она находится в одной из больниц Харькова. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и инфобезопасности Украины.

Согласно опубликованной информации, "бабушку с красным флагом" зовут Анна Ивановна Иванова, она из села на окраине Харькова. Около месяца назад видеоролик с ней был опубликован в российских СМИ.

В видео она выходит с советским флагом к украинскими солдатам, приняв их за российских, и говорит, что они "молились тут за Путина и за весь народ". Солдаты дают ей пакет продуктов, а флаг один из них забирает и встает на него ногами. От продуктов старушка пытается отказаться.

После этого она стала "героиней" в России, ей ставят памятники и рисуют с ней графити.

"Лучше бы моей знаменитости чтоб не было. Лучше бы войны не было, - прокомментировала Иванова. - Я просто думала, чтоб поздравить россиян, что пришли, и сказать, чтоб больше не громили тут, а мирно решали бы вопросы".

Теперь ее мнение таково: "Паршиво, что Россия пошла так... с войной на нас. Я не думала, что он так будет громыхать нас".

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.