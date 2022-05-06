НАТО утвердил назначение американского генерала Каволи главнокомандующим силами альянса в Европе
Совет НАТО 6 мая утвердил назначение американского генерала Кристофера Каволи главнокомандующим вооруженными силами альянса в Европе.
Об этом сообщается на сайте организации.
"Североатлантический совет утвердил назначение генерала Кристофера Каволи (США) на пост главнокомандующего силами альянса в Европе", - говорится в пресс-релизе.
Каволи заступит на этот пост летом после завершения процедуры утверждения его кандидатуры на национальном уровне каждой из стран альянса. Он сменит на нем другого американского генерала - Тода Уолтерса.
Должность главнокомандующего силами НАТО в Европе традиционно закреплена за генералами США, поскольку Вашингтон не намерен передавать свои находящиеся в Европе подразделения под командование генералитета из стран ЕС.
Как писала "Страна", 3 мая стало известно, что кандидатуру Каволи выдвинул президент США Джо Байден.
Также мы рассказывали, что недавно Байден назначил нового посла США в Украине Бриджет Бринк.